¿Qué ocurre en el cerebro durante los estados no ordinarios de la conciencia?



Los estados no ordinarios de la conciencia o NOC (por non-ordinary state of consciousness) son formas de la experiencia cualitativamente distinta a la vigilia cotidiana, como pueden ser, entre muchos otros, las distintas fases del sueño, los estados vegetativos o las situaciones de coma.

“Los NOC son una especie de laboratorio natural para entender cómo funciona la conciencia. La vigilia ordinaria es tan estable que nos resulta difícil ver su estructura. Al reorganizarla, los NOC la vuelven visible. Además, cada NOC permite preguntarnos cómo una configuración cerebral particular sostiene una forma particular de experiencia subjetiva”, señala Pablo Barttfeld, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi, CONICET-UNC).

Recientemente, Barttfeld junto a un equipo multidisciplinario documentaron el caso de una persona capaz de entrar voluntariamente en un estado no ordinario de la conciencia, sin necesidad de drogas ni entrenamiento formal, con características similares a las descriptas bajo psicodélicos: visualización de imágenes geométricas vívidas, alteración corporal y sensación de unidad. A lo largo de veinte sesiones de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI), los científicos pudieron reconstruir cómo el cerebro de la participante del ensayo se reconfiguraba de forma sistemática y reproducible cada vez que entraba en ese estado. El trabajo fue publicado en la revista especializada NeuroImage. La participante del ensayo es Agustina Velez Picatto (AVP), también autora del estudio.

“Lo más interesante del hallazgo es que las reconfiguraciones cerebrales que encontramos, aislamiento de la corteza visual, desacople de las redes sensoriales, fortalecimiento de redes asociadas a la atención interna, se parecen bastante a lo que se reporta bajo psicodélicos, meditación profunda y trance. Esto apunta a que puede haber principios comunes en cómo el cerebro sostiene estados no ordinarios, más allá del método de inducción”, indica Barttfeld.

Riqueza fenomenológica del modelo y control experimental

De acuerdo con el investigador, la riqueza del modelo utilizado en el estudio publicado en NeuroImage reside en que permite sortear una serie de dificultades propias del estudio de los estados no ordinarios de conciencia, vinculadas con la tensión entre control experimental y riqueza fenomenológica. “Los modelos más ricos fenomenológicamente son difíciles de controlar, puesto que la experiencia varía mucho entre personas y sesiones y los momentos más intensos suelen ser los menos reportables. Además, los fármacos pueden introducir cambios fisiológicos que se confunden con los cambios en la experiencia. Por otro lado, los modelos más controlados -como la anestesia- nos dicen poco sobre el contenido de la conciencia”, señala Barttfeld.

De acuerdo con Barttfeld, el caso de AVP permite sortear esa tensión, ya que puede entrar voluntariamente, sin fármacos, en un estado muy similar al psicodélico de manera reproducible sesión tras sesión. “Eso nos da algo poco frecuente: control experimental y riqueza fenomenológica al mismo tiempo. Nos deja estudiar con precisión cómo se reorganiza el cerebro cuando la experiencia cambia cualitativamente”, señala el investigador

Un caso único, pero potencialmente universal

Aunque se han documentado numerosos casos de personas capaces de autoinducirse un NOC, en general, solo han logrado hacerlo tras un entrenamiento prolongado. “Lo peculiar de este caso es que AVP puede hacerlo sin haber entrenamiento formal y repetirlo sesión tras sesión, así como que esté en condiciones de interactuar durante todo el proceso”, indica el investigador.

Más allá de que se trata de un caso extraño, los investigadores consideran que la capacidad de las personas de autoinducir un NOC debe ser universal, puesto que los psicodélicos generan estados no ordinarios de la conciencia en casi cualquiera que los consuma, pero no agregando algo al cerebro sino modulando temporalmente su dinámica habitual. Por lo tanto, de acuerdo con los investigadores, lo que hacen estos fármacos es desarrollar configuraciones posibles que el cerebro podría generar por sí mismo. La pregunta que surge en este punto es si existen vías endógenas para acceder a dichos estados. Para Barttfeld, la respuesta es que seguramente sí, aunque no todas las personas pueden hacerlo con la misma facilidad. “No sabemos qué factores son los que determinan que una persona pueda acceder de manera voluntaria a un NOC, pero es una cuestión que nos interesa tratar de entender”, indica Barttfeld.

Posibles aplicaciones clínicas

Para Barttfeld, el estudio publicado en NeuroImage podría contribuir, siempre con la cautela de que se trata de un caso único abordado desde la investigación básica, a abrir dos puertas en el campo de la clínica. La primera está vinculada al abordaje de trastornos de la conciencia como situaciones de coma, estado vegetativos o de mínima conciencia. “Parte de nuestro grupo trabaja justamente en eso, y entender qué configuraciones cerebrales sostienen experiencias ricas y estables nos da criterios más finos para evaluar qué está pasando en pacientes que no pueden reportar verbalmente”, afirma el investigador.

“La segunda está relacionada con el campo de las terapias asistidas por psicodélicos, que está creciendo rápido en el mundo. Si un estado con firma cerebral parecida se puede alcanzar voluntariamente y sin drogas, aparece una pregunta importante: ¿qué del efecto terapéutico depende estrictamente del fármaco y qué del estado de conciencia en sí? A más largo plazo, eso podría informar intervenciones no farmacológicas para el tratamiento de la ansiedad, la depresión o traumas”, agrega Barttfeld.

Próximos pasos

El investigador del CONICET cuenta que el siguiente objetivo es refinar el vínculo entre lo que lo que AVP experimenta al autoinducir el NOC y lo que sucede en su cerebro a nivel neuronal. Barttfeld explica que en este primer estudio trabajaron con cuatro fases amplias: línea de base, transición, estado no ordinario y fase residual, que capturan bien las transiciones mayores, pero no lo que sucede en un nivel más fino. “Cada una de las experiencias que ella atraviesa debe tener una firma cerebral propia, pero para capturarla necesitamos una resolución temporal que nuestro diseño actual no alcanza. Los próximos pasos van en esa dirección”.

El científico destaca que también les interesa enmarcar el caso de la AVP dentro de un contexto más amplio. “Las coincidencias que encontramos con otros estudios sobre distintas técnicas que pueden alterar la conciencia nos indican que podrían existir ciertos principios comunes en la manera en que el cerebro sostiene estados no ordinarios, amén del método de inducción. Estudiar otras personas con capacidades parecidas, o comparar sistemáticamente estados inducidos por distintas vías en los mismos participantes, nos permitiría poner a prueba esa idea”, señala, y agrega, para concluir, “Se trata de un programa de investigación a largo plazo, pero este trabajo muestra que el enfoque neurofenomenológico puede aportar información muy valiosa”.

El primer autor del estudio fue el becario doctoral del CONICET en el IIPsi Gabriel Della Bella, cuya tesis es dirigida Pedro Lamberti, investigador del CONICET en el Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba (FAMAF, UNC) y también autor del estudio. El otro último autor del estudio, además de Barttfeld, fue Etzel Cardeña, de la Universidad de Lund (Suecia). (Fuente: CONICET)