Nación le quitó $ 2.557.000 a Parques Nacionales y Reservas

La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, dispuso un recorte de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de la Administración de Parques Nacionales (APN). El ajuste afecta directamente a 46 parques, reservas y monumentos naturales en todo el país, comprometiendo recursos esenciales para patrullajes, mantenimiento, combustible, infraestructura ecoturística y obras de prevención de incendios.

Áreas más afectadas

Entre los parques con mayores reducciones figuran:

– Nahuel Huapi: $190.822.240.

– Lanín: $156.945.103.

– Los Glaciares: $77.422.510.

– Los Alerces: $70.291.525.

– Iguazú: $41.715.920.

– Tierra del Fuego: $37.511.166.

En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, se incluyen Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y áreas marinas como Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino.

Los recortes en el norte argentino alcanzan a Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija. En el centro del país, se ven afectados Quebrada del Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.

La provincia de Buenos Aires registra ajustes en Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se incluyen Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.

Impacto ambiental y turístico

El recorte compromete proyectos de protección ambiental, servicios para visitantes y obras de prevención de incendios forestales. La inversión en parques nacionales es clave para el motor económico regional ya que generan más de 650 millones de dólares anuales en economías locales; la conservación de biodiversidad porque protegen cuencas hídricas y especies en peligro; el turismo sustentable, atrayendo visitantes nacionales e internacionales; y a los servicios ecosistémicos, porque regulan el clima, controlan plagas y proveen agua potable.

La decisión del Gobierno es impulsar un nuevo enfoque de gestión con desregulación para atraer inversión privada, simplificar trámites y mejorar la experiencia del visitante. Sin embargo, la reducción de partidas genera preocupación sobre la capacidad de mantener infraestructura y garantizar la conservación.

Importancia estratégica

El sistema de parques nacionales abarca casi el 7 % del territorio argentino y representa un patrimonio natural y cultural de valor incalculable. La inversión proyectada para 2026 era de 50 millones de dólares, destinada a modernizar infraestructura y potenciar el turismo sustentable. La reducción de fondos amenaza con frenar proyectos de conservación y limitar el desarrollo económico regional.

Los recortes en Parques Nacionales afectan directamente a 46 áreas protegidas que cumplen funciones esenciales para la biodiversidad, el turismo y la economía regional. La tensión entre ajuste fiscal y conservación ambiental abre un debate sobre el futuro de los espacios naturales en Argentina y la necesidad de garantizar su protección como parte de la soberanía ecológica del país.