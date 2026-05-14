Los coches chinos proyectarán películas desde los faros

La última innovación de la industria automovilística china llega de la mano de Huawei y promete transformar la experiencia a bordo con faros capaces de proyectar películas, series o eventos deportivos sobre cualquier superficie, incluso en condiciones de lluvia o niebla. El sistema ajusta automáticamente la luminosidad y nitidez para mantener la imagen estable en todo momento.

La tecnología se estrenará en el Aito M9, un SUV de cinco puertas que actuará como escaparate de este sistema de proyección. Aunque por ahora no está disponible en Europa, los fabricantes aseguran que llegará a más modelos en los próximos años.

Además de proyectar contenido audiovisual, los faros pueden mostrar mensajes en la carretera mediante un sistema de “lenguaje ligero”, capaz de escribir frases como “por favor ve primero” para facilitar la interacción entre vehículos y peatones.

El vehículo incorpora también un sistema llamado xSCENE, un proyector láser interior que permite ver películas desde fuera del coche. Basta con abrir el maletero y desplegar una pantalla integrada para convertir cualquier aparcamiento en un cine al aire libre.

Huawei lleva tres años desarrollando esta tecnología de proyección, que ya se utiliza para funciones como mostrar guías de cambio de carril o indicar a los peatones cuándo cruzar. También puede proyectar juegos interactivos en el suelo, como un “rayuela” digital para niños.

La idea recuerda a los autocines que marcaron la cultura estadounidense entre los años 50 y 70, aunque ahora reinventados con tecnología láser y vehículos cada vez más inteligentes.