La Selección argentina debuta con equipo completo

De cara al inicio del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección argentina recibió una noticia que despeja las dudas en el armado del equipo titular: la FIFA confirmó que aplicará una amnistía general para todos los futbolistas que arrastraban suspensiones desde la etapa clasificatoria.

Nicolás Otamendi, quién había sido expulsado ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, tendrá aministia y podrá ser de la partida para el debut de la Albiceleste ante Argelia en Kansas City.

El defensor central contaba con solo una fecha de suspensión tras recibir una roja directa ante los ecuatorianos en septiembre de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas.

El criterio detrás del indulto generalizado apunta a que todos los combinados nacionales lleguen a la cita mundialista sin bajas por suspensiones previas, priorizando el espectáculo deportivo. Por ende, todos los futbolistas que contaban con sanciones de índole internacional fueron perdonados por el ente máximo del fútbol.

Con este escenario, el cuerpo técnico de la Albiceleste ya trabaja con la tranquilidad de tener la nómina a disposición, enfocándose exclusivamente en la puesta a punto física y táctica para la defensa del título mundial.

Fuente: Agencia NA