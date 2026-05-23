Fin de semana patrio con una amplia oferta de actividades en Chubut

Chubut presenta una amplia agenda de actividades que se desarrollarán en distintas localidades de la provincia durante este fin de semana largo del 22 al 25 de mayo, fortaleciendo el movimiento turístico interno y promoviendo propuestas culturales, recreativas y gastronómicas para residentes y visitantes.

En este marco, municipios, instituciones, prestadores turísticos y emprendedores locales impulsarán eventos y experiencias en destinos cordilleranos, costeros y del valle, consolidando a Chubut como una provincia con actividades durante todo el año.

En Esquel, del 23 al 25 de mayo se realizará una nueva edición de FeriArte, una feria patria que reunirá gastronomía, espectáculos culturales y más de 90 emprendedores en la Sociedad Rural Esquel, con entrada libre y gratuita. Además, la ciudad será sede del Esquel Blues Festival los días 22 y 23 de mayo en el Auditorio Municipal, con músicos patagónicos y artistas invitados.

Como uno de los eventos destacados del fin de semana, el chef Claudio Jaramillo intentará elaborar la empanada patagónica más grande del mundo, superando los 20 kilos, en una jornada que incluirá shows, demostraciones gastronómicas y actividades para toda la familia.

En Lago Puelo se desarrollarán propuestas vinculadas al arte, la memoria y la cultura local. Entre ellas, la obra de teatro “Ficciones”, el recorrido “Memorias de los 25 de Mayo de Antaño” organizado por el Museo Memoria del Bosque, además del Muma Fest y el EMMAP, encuentros audiovisuales de mujeres y disidencias de la Patagonia.

En Epuyén, las actividades comenzaron el jueves 21 de mayo con la celebración de la Semana de la Miel, una jornada dedicada a la producción apícola local y a la importancia ambiental de las abejas.

Trelew ofrecerá una agenda diversa con actividades culturales, gastronómicas y recreativas. Se destacan “Trelew Bajo las Estrellas”, intervenciones artísticas en el Pasaje Tucumán; la propuesta “Talento Kids” en el Shopping Portal Trelew; peñas folklóricas y espectáculos musicales; además de visitas guiadas al Museo Regional Pueblo de Luis, el Centro Astronómico y el Museo Paleontológico Egidio Feruglio.

La ciudad también contará con experiencias turísticas y gastronómicas como degustaciones en viñedos, vuelos de bautismo desde el Aeroclub Trelew y actividades de paleo trekking en Estancia Las Bardas. El 25 de mayo, además, se realizará el tradicional desfile cívico militar.

En Camarones, prestadores turísticos impulsan la propuesta “FINDE XL”, con promociones especiales, descuentos y beneficios en alojamientos y servicios turísticos. Asimismo, la localidad celebrará el “Fin de Semana Patrio” con peñas folklóricas, guitarreadas, juegos tradicionales y un gran festejo popular.

Por su parte, Sarmiento llevará adelante la actividad “Entre chacras en otoño”, una experiencia guiada que combinará caminatas, identidad productiva local y gastronomía regional, mientras que Gaiman ofrecerá recorridos históricos, visitas guiadas y propuestas familiares como “Paleontólogo por un Día”. Además, este domingo 24 de mayo se desarrollará la Media Maratón Día de la Patria que unirá Gaiman y Trelew.

De esta manera, Chubut continúa fortaleciendo una agenda turística, promoviendo el movimiento en cada región de la provincia y ofreciendo alternativas para disfrutar del fin de semana largo con experiencias vinculadas a la naturaleza, la identidad, la gastronomía y la cultura local.