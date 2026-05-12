En Puerto Madryn también se celebrará el Día de los Museos

Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos organiza la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM) que convoca a instituciones de todo el mundo a desarrollar actividades, eventos y exposiciones en torno al 18 de mayo y, en el plano local, el Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn lo ha transformado en un mes de celebraciones.

El objetivo de esta fecha es concientizar acerca del rol de los museos como espacios fundamentales para el intercambio cultural y la promoción del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. El museo de Madryn se suma a esta celebración desde hace más de una década, reafirmando su compromiso con la comunidad y el acceso a la cultura.

El lema propuesto en esta oportunidad es “Museos uniendo un mundo dividido”. En un contexto de fragmentación social, polarización y desigualdad en el acceso al conocimiento, se invita a reflexionar sobre el papel de los museos en la reconstrucción de vínculos entre generaciones, comunidades y territorios, promoviendo el diálogo, la inclusión y la convivencia.

Programa de actividades

El martes 12, será la apertura de “Territorio compartido”. El Museo de Madryn presentará una exposición que reunirá obras de su colección. La propuesta curatorial pone en diálogo piezas de diversos lenguajes y períodos, sin jerarquías ni recorridos lineales. La muestra podrá visitarse del 12 de mayo al 30 de junio en Av. Roca 444, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 16 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

Además, el jueves 14 comenzará el Taller en Artes Contemporáneas “Artes que nos ocurren” a cargo de la profesora Yamel Najle. La actividad, que cuenta con cupos limitados e inscripción previa, tiene una duración de 3 meses y propone un espacio de encuentro e intercambio en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. Para más información, pueden escribir a [email protected]

Asimismo, el sábado 16 habrá un evento de bandoneón y la actuación de Juan Viñas a las 19 horas. La modalidad será a la gorra, por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

El martes 19, en torno a la muestra “Territorio compartido”, ofrecerán propuestas destinadas a instituciones educativas formales y no formales de todos los niveles. Las consultas e inscripciones se pueden realizar a [email protected]