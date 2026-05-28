El FMI pidió que más trabajadores paguen Ganancias y subir la carga sobre el monotributo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) explicitó cómo imagina una futura reforma tributaria para la Argentina: menos impuestos considerados distorsivos, como las retenciones y el impuesto al cheque, pero una compensación parcial a partir de que más trabajadores queden alcanzados por Ganancias y una mayor carga sobre los monotributistas.

La propuesta quedó plasmada en el “Artículo IV”, el análisis de mediano plazo que el organismo volvió a publicar sobre la economía argentina tras varios años sin realizarlo y que fue incorporado en la última revisión del acuerdo vigente con el país. Allí, el staff del FMI sostuvo que el sistema tributario argentino sigue siendo “complejo, altamente distorsivo e inestable” y que afecta el crecimiento, la competitividad y la formalización de la economía.

Según los cálculos del organismo, una reforma integral podría generar ingresos adicionales equivalentes a hasta 3,3% del PBI, con cerca de la mitad de esos recursos destinados a las provincias. El Gobierno ya se comprometió ante el Fondo a presentar antes de fin de año una propuesta para modificar el esquema impositivo. En el Ministerio de Economía no respondieron la consulta de este medio.

El punto más sensible políticamente pasa por el impuesto a las ganancias. El FMI advirtió que la reforma impulsada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo y dejó a menos del 1% de los empleados formales pagando el impuesto. Aunque parte de esa modificación fue revertida en 2024, el organismo consideró que el mínimo no imponible todavía se mantiene por encima de los niveles previos. Por eso, recomendó “reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019)”. Según el propio FMI, esa modificación permitiría recaudar alrededor de 0,4% del PBI.

Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo muestran que el universo de trabajadores registrados asciende a 12.878.900 personas, entre asalariados privados, empleados públicos, monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares. Aunque el informe no cuantifica cuántos nuevos contribuyentes deberían incorporarse al impuesto, volver a niveles similares a los de 2019 implicaría que millones de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por Ganancias.

El Fondo también pidió “armonizar las deducciones entre distintas categorías laborales y simplificar la estructura de alícuotas”, al considerar que hoy existen diferencias significativas entre asalariados, autónomos y monotributistas con ingresos similares.

Fuente: La Nación