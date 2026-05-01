El “Dibu” Martínez tendrá su propia película



Netflix presenta el tráiler oficial de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película que profundiza en la historia personal de Emiliano Martínez como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el «Dibu# que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial. El film, que promete emocionar a toda la familia, llegará al servicio el próximo 28 de mayo.

La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro. Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y conversa con una pelota —con la voz de Agustín Aristarán— que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Ficha técnica