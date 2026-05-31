El Cenpat participó de un encuentro internacional sobre tecnología pesquera

La investigadora del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), Silvana Dans, participó este mes en la reunión anual del Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB). Este prestigioso grupo de trabajo internacional está respaldado y gestionado de forma conjunta por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El encuentro se desarrolló entre los días 11 y 15 de mayo en la ciudad de Cairns, Australia, y Dans asistió en calidad de miembro invitada por los coordinadores, y con el apoyo de la Fundación Azara, siendo la única representante del CONICET en el evento.

Durante las jornadas, la investigadora del Cenpat expuso los resultados de un exhaustivo relevamiento sobre las artes de pesca y sus denominaciones en Latinoamérica. El estudio fue desarrollado en el marco de la Red de Capturas Incidentales y Descarte (Red CID), en coautoría con los especialistas María Eva Góngora, Verónica Iriarte, Marcelo San Martín y Martin Hall. La presentación abordó las sinonimias y términos locales utilizados para las artes de pesca en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. El objetivo principal de este esfuerzo es unificar criterios, dado que la investigación identificó 135 denominaciones diferentes en la región, de las cuales 107 pertenecen exclusivamente a la pesca artesanal. Este trabajo proporciona una referencia regional consolidada fundamental para el sector. Al estandarizar los nombres, se busca optimizar la comprensión de las operaciones pesqueras de cada país, mejorar el monitoreo de la actividad y perfeccionar las evaluaciones de la captura incidental.

El WGFTFB, que se reúne una vez al año para analizar el diseño de artes de pesca científicas y comerciales, métodos estadísticos, operaciones y el comportamiento de los peces, ya tiene definió a Mar del Plata como su próxima sede, con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) como organismo anfitrión.



Qué es la RedCID

Según sus siglas, la Red de Capturas Incidentales y Descartes –RedCID-, es una red abierta y colaborativa, conformada en 2020 por un grupo de colegas de America Latina y el Caribe, España y Portugal, cuyo objetivo es promover la conservación de las especies y contribuir al uso sostenible de los recursos con los sectores relevantes e interesados, a través de la reducción de la captura incidental, los descartes y otros impactos de la pesca en los ambientes y ecosistemas marinos-costeros. (Fuente: CONICET)