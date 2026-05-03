Convocan a una marcha para pedir justicia por Ángel en Comodoro Rivadavia

A un mes del crimen de Ángel, convocan a una marcha en un intento de sostener la memoria, de acompañar a la familia y, sobre todo, de exigir que la causa avance.

El punto de encuentro será la Escuela 83, este martes 5 de mayo a las 20 horas. La invitación empezó a circular en redes sociales y rápidamente se replicó entre vecinos, conocidos y personas que, aunque no conocían directamente a Ángel, sienten el impacto de lo ocurrido. La convocatoria está abierta a toda la comunidad.