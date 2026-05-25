Clausuran local nocturno tras la desaparición de una menor en Puerto Madryn

Un operativo tuvo lugar en un reconocido local bailable de la zona céntrica en la calle Roque Saenz Peña y Mitre en la madrugada del domingo, luego de que un padre denunciara que su hija adolescente, buscada desde el día anterior, se encontraba dentro del establecimiento.

La intervención comenzó cuando el padre de la menor se dirigió desesperado al personal policial que cubría el lugar. Explicó que buscaba intensamente a su hija de 16 años, desaparecida desde el día previo, y que tenía la certeza de que estaba en el interior del boliche.

El hombre relató que intentó ingresar junto a su esposa para rescatarla, pero al notar la presencia de sus padres, la menor se dio a la fuga hacia el fondo del local, camuflándose entre la multitud para evitar ser retirada. Ante el peligro inminente, se solicitó el apoyo de la Guardia de Infantería para proceder al despeje total y urgente de todos los concurrentes del establecimiento, con el fin de localizar a la adolescente.

Durante el desalojo, la tensión aumentó cuando las autoridades interceptaron a otro joven que intentaba escapar. El sospechoso aportó datos falsos sobre su identidad, pero tras ser controlado se constató que era un menor de edad, identificado como quien fue demorado preventivamente para el resguardo de su integridad física.

A pesar del exhaustivo despliegue, la menor de 16 años buscada por sus progenitores no pudo ser hallada en el lugar, por lo que la investigación sobre su paradero continúa activa.

A raíz del operativo de búsqueda, la Dirección de Inspecciones Generales, constató que el comercio céntrico violaba flagrantemente las normativas vigentes al permitir el ingreso de adolescentes. Durante las inspecciones en el interior, las autoridades lograron identificar a otros dos menores de edad.