Chubut lideró las «Ovinpiadas Regionales» en Río Negro



Un equipo de estudiantes de la Escuela Agropecuaria N° 725 de Sarmiento obtuvieron el primer lugar en las «V Ovinpiadas Regionales Patagonia», desarrolladas los días 1 y 2 de mayo en la Escuela Agrotécnica N° 4 de General Conesa, provincia de Río Negro.

Las Ovinpiadas constituyen un evento educativo destinado a estudiantes de escuelas agrotécnicas de nivel secundario de todo el país, con el objetivo de promover la producción ovina y fortalecer la formación técnica vinculada al sector. La competencia es organizada por la Escuela para Capacitación de Ovejeros (ECO), en el marco de la cátedra de Producción de Rumiantes Menores de la Universidad Nacional de La Pampa.

Durante el certamen, los equipos participaron de diversas instancias evaluativas que incluyeron pruebas teóricas, prácticas, reconocimiento de herramientas y materiales veterinarios, así como ejercicios de manejo de ovinos en corral. Estas actividades ponen en valor no sólo los conocimientos técnicos, sino también habilidades vinculadas a la organización, el trabajo en equipo, la seguridad, el bienestar animal y el enfoque sustentable de la producción.

En esta edición, participaron instituciones educativas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En representación de Chubut compitieron las ESETP N° 725 de Sarmiento, N° 716 de Río Senguer, N° 719 de Gobernador Costa, N° 740 de Trevelin, N° 1728 de Cholila y N° 733 de Gaiman.

Resultados y proyección nacional

El equipo de la Escuela N° 725 de Sarmiento alcanzó el primer lugar, seguido por la Escuela N° 4 de General Conesa (Río Negro), el CEA Valle de Cholila N° 1728 y la ESETP N° 740 de Trevelin. A partir de estos resultados, los equipos clasificados accederán a la instancia nacional de las VII Ovinpiadas de Argentina, prevista para el mes de septiembre en la provincia de Catamarca.

Desde el Ministerio de Educación felicitaron a los estudiantes, así como a sus docentes, por el compromiso y la dedicación demostrados, destacando la importancia de este tipo de propuestas que contribuyen a la formación de recursos humanos calificados y al fortalecimiento de una actividad productiva estratégica para la región patagónica.