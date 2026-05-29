Caso Elías: El padre del niño fallecido esperará el juicio en libertad

Este viernes se realizó una audiencia de revisión de medidas de coerción en la causa que investiga la muerte de Elías Ríos, el niño de 16 meses fallecido en un siniestro vial ocurrido en Puerto Madryn.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que D.R., imputado en la causa, continúe el proceso judicial en libertad, en una decisión consensuada con la representación de la familia de la víctima.

Según explicaron desde la Fiscalía, la medida responde a una estrategia procesal vinculada a la expectativa de una futura condena de cumplimiento efectivo.

Actualmente, el acusado se encuentra bajo arresto domiciliario. En ese contexto, el organismo judicial sostuvo que, en caso de recaer una condena de prisión efectiva, el tiempo transcurrido bajo esa modalidad podría computarse como parte de la pena.

Por ese motivo, la Fiscalía busca evitar que una eventual condena se vea reducida por el período ya cumplido bajo arresto domiciliario.

«La postura del Ministerio Público Fiscal apunta a preservar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria y garantizar una respuesta judicial proporcional al caso», señalaron.

Además, remarcaron que la intención es que una eventual pena sea cumplida en un establecimiento carcelario.

La causa se encuentra próxima a la instancia de juicio oral y la acusación mantiene una expectativa de pena de efectivo cumplimiento debido a la gravedad de los hechos investigados.

Desde la Fiscalía indicaron que la estrategia fue dialogada y acordada con la familia de la víctima, en el marco del acompañamiento institucional que se mantiene desde el inicio del proceso judicial.

El caso investiga el fallecimiento de Elías Ríos, un niño de 1 año y 4 meses que murió durante la madrugada del 28 de septiembre de 2025 tras un vuelco vehicular ocurrido en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, en Puerto Madryn.

Según la investigación, el menor viajaba en una Renault Kangoo conducida por su padre, identificado por sus iniciales como L.D.R., quien manejaba con 1,98 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro.

Por ese hecho, el conductor fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado.

Fuente: MadrynAhora