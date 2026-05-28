Buscan a una menor en Puerto Madryn

La Oficina Búsqueda de Personas Puerto Madryn de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn activó el protocolo de búsqueda, para dar con el paradero de la menor Ariadna Andrada, de 16 años de edad.

La misma se ausentó de su hogar enste jueves, alas 06:20 horas aproximadamente, cuando abordó la línea 6 de colectivo en Corinto y Mutisia.

La adolescente tiene 1.64 metros de altura, contextura física delgada, pelo corto color castaño rojizo, usa lentes, tiene ojos color verdes. Al momento de ausentarse vestía pantalón tipo bombacha color marrón claro, campera color negra jean, con mochila color blanca y negra con dibujos de palmera blancas.

Cualquier información la comunidad puede acercarla a la comisaría más cercana, al 101 o mensaje al Facebook de Oficina Búsqueda de Personas de Puerto Madryn.