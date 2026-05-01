Animalito e’ dios

Querer entender lo que piensa y siente una mascota es algo que le ocurre a mucha gente. Y es que quien tiene una sabe reconocer qué gestos particulares realiza aunque, en muchas ocasiones, se desconoce su significado.

No obstante, existe un gesto que casi todas las mascotas replican y casi nadie entiende por qué: ladear la cabeza cuando alguien les habla. Este gesto tan entrañable posee una explicación detrás basada en una combinación entre biología, aprendizaje y vínculo emocional.

Numerosos expertos han dedicado tiempo a explicar el por qué de este gesto tan particular, y la gran mayoría de ellos coinciden en lo mismo.

¿Por qué los perros giran la cabeza cuando les hablan?

Los perros, cuando escuchan a su dueño o a cualquier persona que les habla, suelen girar la cabeza. Según un estudio de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, publicado en ‘Animal Cognition’, este movimiento podría ser un signo de mayor concentración.

Para empezar, los perros son animales extremadamente sensibles al lenguaje humano, no tanto por las palabras en sí, sino por el tono, la entonación y los patrones sonoros. Cuando alguien les habla, especialmente con un tono agudo o afectuoso, se activa su atención.

Por ello, inclinar la cabeza podría ayudarles a procesar mejor esos sonidos, ajustando la posición de sus oídos para captar con más precisión de dónde viene la voz.

Pero no todo es oído. También entra en juego la visión. Y es que algunos expertos aseguran que, al girar la cabeza, los perros consiguen ver mejor el rostro de la persona que les habla, especialmente la boca.

Dado que los perros han evolucionado junto a los humanos durante miles de años, han aprendido a interpretar gestos faciales y movimientos labiales como pistas clave para entender las intenciones que existen detrás del mensaje. Por eso, cambiar el ángulo de la cabeza podría facilitar esa lectura visual.

Para saber el significado de este sencillo gesto, los científicos de la universidad de Budapest analizaron cómo los perros respondían a las palabras con las que sus dueños se referían a sus juguetes y cómo ellos respondían a los estímulos.

La investigación se basó en la asimetría que presentan los animales y los humanos al moverse o al percibir un estímulo de su entorno. Por ejemplo, se puede preferir un oído o un ojo para escuchar o ver mejor.

En los perros, estas asimetrías se manifiestan con movimientos de cola, uso de fosas nasales al olfatear, la preferencia al utilizar una pata más que la otra e inclinar la cabeza.

Otras razones

Más allá de la compresión y la ternura, un perro inclinando la cabeza puede estar indicando otras muchas cosas. Es por ello que conviene estar atento a otros posibles gestos que realice, ya que puede ser un indicador clave de deterioro de salud.

Por ejemplo, si la mascota inclina la cabeza no solo cuando le hablas, sino constantemente, o se notan otros síntomas como la pérdida de equilibrio, caminar en círculos o sacudir la cabeza, es posible que se trate de un problema médico. En estos casos, lo recomendable es visitar al veterinario de inmediato.

No obstante, sea o no un gesto natural, los expertos señalan que este gesto es realizado por unas razas más que otras. Esto se debe a la forma de su cara, sus orejas o incluso su nivel de inteligencia y atención a los humanos.

Algunos estudios indican que los perros que tienen hocicos más largos tienden a inclinar más la cabeza porque les ayuda a ver mejor la expresión facial del humano.