Ya se aplicaron 23000 dosis de vacunas antigripales en Chubut

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, en Chubut ya se aplicaron más de 23 mil dosis, al tiempo que anunciaron que desde el lunes de esta semana la vacuna antigripal se encuentra disponible para adultos mayores en todas las farmacias de la Red PAMI, ampliando así el acceso a la inmunización.

Asimismo, desde la Secretaría de Salud provincial se indicó que en los próximos días se prevé la llegada de nuevas partidas enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Avance de la campaña en Chubut

Hasta el momento, se aplicaron un total de 23.095 dosis en todo el territorio provincial, destinadas a los grupos priorizados.

Si bien se registra un buen nivel de utilización de las vacunas distribuidas, desde la Secretaría de Salud se indicó que las coberturas aún resultan bajas en algunos sectores, especialmente en niños menores de 2 años, por lo que se continúan reforzando las estrategias de vacunación para mejorar el alcance.

La vacuna antigripal está destinada a: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años o personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.