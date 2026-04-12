PUERTO MADRYN - TURISMO

Vuelve “Madryn al mar”

Con la coordinación de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, durante la semana comprendida desde el lunes 13 y hasta el domingo, inclusive, 19 de abril, se llevará a cabo una nueva edición de “Madryn al Mar”, programa que tiene como fin acercar e integrar a la comunidad local a las diversas actividades náuticas que se realizan en el Golfo Nuevo.
De este modo, los residentes de Puerto Madryn y de distintas localidades de Chubut podrán disfrutar de las variadas propuestas náuticas de la ciudad con importantes descuentos, incluyendo la promoción de 2×1 en todos los servicios.
En esta oportunidad, habrá actividades como stand up, kayak y el famoso snorkeling con lobos marinos, bautismo submarino, ambos productos de gran importancia en la ciudad por su privilegiado contacto con la naturaleza. También se podrá probar clases de Windsurf y de Stand up o alquilar equipos.

Agradecimiento estatal

Pablo Tedesco, secretario de Turismo, enfatizó la importancia de este programa, que lleva más de una década brindando oportunidades de recreación y esparcimiento en Puerto Madryn. Agradeció el compromiso del sector privado en impulsar esta iniciativa, que permite a los residentes y a los chubutenses disfrutar de las actividades náuticas a precios accesibles durante su estadía en la ciudad.
Desde la Comuna destacaron que todas las actividades están sujetas a las condiciones climáticas y se recomienda realizar reservas con al menos un día de anticipación; y que esta promoción es exclusiva para residentes de Chubut y para más información sobre el programa y las actividades disponibles, pueden comunicarse con la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn o con los operadores adheridos a la promoción.

Actividades 2×1

Snorkel con lobos
– Madryn Buceo – Bv. Brown 1900 / Parador Sara –2804564422
-Aquatours – Av. Roca 550 – 2804518265
-Abramar – Bv. Brown 1070 / Parador Riviera – 2804593800
-Bucea Hoy – Calle Furnillo 12 / 2804601647
-Ocean Divers – Bv. Brown 1050 – 2804660865
-Master Divers – Bv. Brown 1306 – 2804681004

Bautismo Submarino
-Madryn Buceo – Bv. Brown 1900 / Parador Sara –2804564422
-Bucea Hoy – Calle Furnillo 12 / 2804601647

Kayak – Alquiler
-Curev-hue – Bv. Brown 2698 / Bajada 6 –2804026937
-Chiringo – Bv. Brown 1980 – 2804208249
-Napraclub – Bv. Brown 860 / Parador Náutico Bistró – 2804206502

Stand Up Paddle
-Curev-hue – Bv. Brown 2698 / Bajada 6 – 2804026937.
-Chiringo – Bv. Brown 1980 – 2804208249
-Napraclub – Bv. Brown 860 / Parador Náutico Bistró – 2804206502

Windsurf
-Napraclub – Bv. Brown 860 / Parador Náutico Bistró – 2804206502

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