Sydney Sweeney iba a aparecer en El Diablo viste a la Moda 2, pero cortaron su escena



La actriz Sydney Sweeney, una de las más polémicas de Hollywood, filmó un cameo para El Diablo viste a la moda 2 pero su escena fue eliminada por el director David Frankel porque “no encajaba estructuralmente dentro de la secuencia”.

Anna Wintour, la icónica editora en jefe de Vogue, también grabó un cameo, pero al igual que Sweeney, fue eliminada del proyecto final que llega a los cines el próximo 30 de abril.

La actriz de Euphoria grabó una participación de al menos 3 minutos en la cual interpretaba a ella misma siendo vestida por el equipo de Emily Blunt, quien ahora interpreta a la jefa de Dior en Estados Unidos.

Finalmente, la escena no logró pasar el corte de edición y debió ser eliminada.

El cameo de Anna Wintour también fue eliminado, pero el director adelantó que la escena aparecerá como contenido adicional en streaming. Según explicó, la referente de la moda se adelantó a su señal, dejando el plano parcialmente desenfocado. “No puedo pedirle a Anna que haga una segunda toma”, dijo Frankel.

Cuáles son los cameos que sí se verán en El Diablo viste a la moda 27

Según trascendió, la cantante Lady Gaga tendrá una pequeña aparición en la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. También la supermodelo Naomi Campbell y la diseñadora Donatella Versace.