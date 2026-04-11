Secuestran 30 vehículos por picadas clandestinas en Puerto Madryn

Este sábado en horas de la madrugada, personal policial llevó adelante un amplio operativo policial a fin de desarticular picadas clandestinas en la zona norte de la ciudad. Diego Williams, Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn brindó detalles del operativo.

“Estas picadas se estaban llevando a cabo en la Ruta Provincial Nº 2 entre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 1, donde termina el Parque Ecológico El Doradillo. Hay una recta que muchos jóvenes utilizan para correr picadas clandestinas, sobre la cinta asfáltica”, indicó Williams.

Las tareas comenzaron pasadas las 22 horas y se extendió a las 3 de la mañana debido a la magnitud y a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar. En total se secuestraron 36 vehículos, entre motos y autos.

Del operativo participó personal de operaciones de la Comisaría Segunda, de Canes, personal de Tránsito Municipal, “el trabajo fue mancomunado en conjunto e incluso hicimos parte a otras instituciones, también debimos contar con grúas, porque se hicieron gran cantidad de secuestros de este procedimiento”.

Fuente: El Chubut