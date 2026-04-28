Presentaron los atributos del Eisteddfod de Trevelin 2026

La Comisión organizadora del Eisteddfod de Trevelin realizó la presentación oficial de los atributos que serán entregados en la edición 2026 del Eisteddfod, una de las celebraciones culturales más importantes de la comunidad galesa en Chubut que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de mayo en el SUM de la Escuela N° 57 de la localidad.

Los atributos tradicionales están representados por el Sillón del Bardo, premio mayor destinado a la poesía en idioma galés que está otorgado en la tradicional ceremonia el 2 de mayo, así como la Corona del Poeta, a la mejor poesía en castellano, en tanto, la Medalla de Plata, que reconocerá al poeta o la poeta joven se entrgará al cabo de la primera jornada, el 1 de mayo.

Palabras oficiales

Durante la presentación, realizada en el Salón Blanco del Museo Regional de Trevelin, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Gustavo De Vera, destacó el valor histórico y artístico de estos elementos que forman parte central de la ceremonia de premiación.

En particular, De Vera puso en relieve el trabajo realizado por el artesano Mariano Thomas para la confección del Sillón de Bardo. “Un evento como el Eisteddfod de merecen un Sillón con la categoría que Mariano ha sabido darle en las últimas ediciones, superándose a sí mismo cada año”.

Para el funcionario “en esta pieza no solo hay una excelencia en el oficio de la madera, hay un arte en el diseño que supo transmitir la esencia de lo que el Eisteddfod representa para la cultura galesa y por extensión para la cultura de Chubut: un legado de siglos que recoge expresiones como la poesía, el canto coral y artes visuales, entre otras.

La voz del artesano

La presentación estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión organizadora, Caren Evans y contó con la presencia de los demás integrantes y María Esther Evans, en representación de la Asociación Galesa; y el artesano Mariano Thomas.

El artesano tuvo ocasión de relatar el proceso de construcción del Sillón del Bardo, una pieza única que demandó un año de trabajo. Confeccionado en madera de alerce y araucaria —ambas con más de mil años de antigüedad—, el sillón presenta un diseño exclusivo, sin utilización de clavos, con un sistema de encastre que refleja maestría artesanal y profundo estudio simbólico. Su respaldo evoca las velas del histórico Mimosa, reforzando el vínculo con las raíces galesas de la región.

La jornada también incluyó la lectura de poesías a cargo de Noelia Sánchez Jenkins y Sara Borda Green, quienes compartieron obras premiadas en ediciones anteriores, aportando emoción y continuidad a la tradición.