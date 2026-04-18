Música en el Teatro del Muelle



Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron un fin de semana especial en el Teatro del Muelle, con una programación de tango para este sábado en la sala de avenida Rawson.

Este 18 de abril, la Orquesta Típica Enriqueta Lucero, llegará al Teatro del Muelle con una doble función, a las 19 y a las 21 horas. La propuesta rendirá homenaje a dos grandes referentes del género, Osvaldo Pugliese y Roberto Goyeneche, en el marco de los 100 años del nacimiento de este último.

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de tangos legendarios instrumentales y canciones que recorrerán las influencias pugliesanas del nuevo siglo, a través de la música de Julio Coviello, destacado bandoneonista de amplia trayectoria en el tango. La orquesta propone renovar y reafirmar la vigencia de este género popular, llevando a escena la sonoridad característica de una orquesta típica con bandoneones, violines, contrabajo, piano, violonchelos y la voz de Orlando Costa.

Las entradas ya están disponibles en el Teatro del Muelle de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en las redes sociales de la Orquesta (Instagram y Facebook Enriqueta Lucero Típica) o por WhatsApp al 2804 352739. El valor es de 20.000 pesos la entrada general y de 15.000 pesos para jubilados.