Milei encenderá la Antorcha de la Independencia en Israel durante su visita oficial

El presidente Javier Milei viajará a Israel este mes para participar de los actos por el Día de la Independencia y será uno de los protagonistas de la ceremonia central: encenderá una de las antorchas conmemorativas, un honor reservado a figuras destacadas a nivel internacional.

La actividad se llevará a cabo en el Monte Herzl, durante la celebración del 78° aniversario del Estado israelí.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario argentino realizará su tercera visita oficial al país en abril, en una agenda que se desarrollará entre el 19 y el 22, y que se inscribe en la consolidación de vínculos políticos y estratégicos con Israel.

La elección de Milei para encender la antorcha fue confirmada por autoridades israelíes, quienes destacaron su firme respaldo al país y su postura en defensa de Israel en el escenario internacional. Incluso, el embajador israelí en Argentina aseguró que el mandatario fue seleccionado por “estar en el lado correcto de la historia”, en referencia a su posicionamiento geopolítico.

El gesto refuerza el alineamiento del Gobierno argentino con Israel, que ya se expresó en diversas decisiones diplomáticas y declaraciones públicas del Presidente, quien se definió como uno de los principales aliados del Estado hebreo.

En ese contexto, su participación en la ceremonia adquiere un fuerte valor simbólico en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.