Milei en Israel: “No podemos convivir con quienes nos quieren matar”



El presidente Javier Milei convocó esta mañana a dejar de lado el relativismo moral y aseveró que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir porque si nosotros respetamos el derecho a la vida no podemos convivir con quienes nos quieren matar”. Las expresiones las vertió al recibir el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, uno de los principales establecimientos educativos de Israel, en el marco de su tercera visita a ese país como Jefe del estado Argentino.

Allí realizó una ferviente defensa del derecho a la vida, al argumentar que, “sin ese derecho, no hay proyecto de vida posible, no hay propiedad que valga, no hay contrato que tenga sentido” y puntualizó que “nadie puede iniciar la fuerza contra otro, la vida del prójimo es inviolable, su cuerpo es inviolable, y esa inviolabilidad es la condición de posibilidad de toda convivencia libre”.

La ceremonia tuvo lugar en presencia del presidente de la Universidad Bar-Ilan, el profesor Arie Zaban, además de otras autoridades académicas y alumnos. La distinción le fue otorgada por su trabajo para fortalecer los lazos entre Argentina e Israel, destacando la “firme postura en el esfuerzo internacional para garantizar el regreso de los rehenes israelíes retenidos por la organización terrorista Hamás en Gaza”.

De hecho, a la actividad asistieron como invitados de honor algunos de los rehenes liberados y sus familiares, a quienes el mandatario saludó al término de su alocución, que empezó con un agradecimiento por el homenaje.

La Universidad precisó que otorgó el doctorado honoris causa al presidente de Argentina, Javier Milei, por “su larga colaboración con el Estado de Israel y sus ciudadanos, así como a su lucha pública e internacional contra el antisemitismo”.

En su discurso, el mandatario fustigó las excesivas regulaciones de la economía, aseverando que “estropean el derecho de propiedad, y después eso hace que las economías no crezcan” y valoró que en la Argentina, “en poco más de dos años llevamos a cabo más de 15 mil reformas estructurales”.

El Presidente llamó justamente a desregular, al tiempo que explicó que ello implica “devolver derechos de propiedad, y eso permite liberar rendimientos crecientes, lo que genera crecimiento porque facilita la división del trabajo”.

Tras reiterar sus críticas al concepto de justicia social, el jefe del Estado manifestó que el capitalismo es “el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove y descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales”. Asimismo, enfatizó que al alinearse con “esa ley permite traer el paraíso a la tierra”.

Milei viajó a Israel con una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y están desplegando una nutrida agenda que continuó hoy con una audiencia con el presidente Isaac Herzog. En todo momento, el embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish, acompaña a la delegación.

El mandatario culminará mañana su actividad en ese país, cuando participe en la Ceremonia por el 78vo Día de Independencia de Israel, donde le corresponderá encender una de las antorchas de la tradicional actividad, siendo “el primer líder extranjero en tener ese honor”, en palabras de las máximas autoridades locales.