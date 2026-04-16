Las jornadas de arte y ciencia cerrarán con un festival de música



Este sábado 18 de abril, las I Jornadas Chubutenses de Arte, Ciencia e Investigación tendrán su cierre oficial con la participación de Músicos Emergentes, conformado por docentes de los Talleres Culturales Municipales. La actividad, organizada por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) del CCT CONICET-Cenpat, se realizará desde las 14 horas en el Parador Municipal Nº 9, con entrada libre y gratuita.

Según el cronograma previsto, la presentación de Músicos Emergentes será alrededor de las 17 horas. El grupo está integrado por Juan Pablo Solco en percusión, Martín Martínez en guitarra eléctrica, Gustavo Gelpi en guitarra electroacústica, Gody Corominas en bajo, Néstor Alfaro en acordeón y Gustavo Mari en teclados. En esta oportunidad, estarán acompañados por las voces de Abigail Aranda y Florencia Miranda.

Previamente, se presentarán Bruno Fitte, músico e investigador; Nicte, el proyecto musical de la artista y productora Analía Andrade de nuestra ciudad; Ed Ethereo, músico y compositor radicado en Puerto Madryn; y el Dúo El Baile de los Monos.

Las jornadas

Cabe recordar que estas jornadas cuentan con la participación de las tres casas de altos estudios con sede en Puerto Madryn: la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Tecnológica Nacional, delegación Chubut (UTN), y la Universidad del Chubut (UDC).

Durante su desarrollo, del 16 al 18 de este mes, se llevarán a cabo conferencias magistrales, mesas de trabajo, muestras artísticas y talleres, siempre en torno a la interacción entre el arte y la ciencia en beneficio de la comunidad. La propuesta abarca ramas como imágenes y fotografía, artes visuales, literatura, arte en educación y salud, arte, territorio y patrimonio cultural, tecnología y comunicación, además de talleres de edición de sonido, construcción de vasijas silbadoras precolombinas, revelado fotográfico con plantas, ilustración, escritura creativa, danza y archivo, entre otros.