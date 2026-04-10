La Universidad del Chubut presentará sus nuevos proyectos de investigación



Este viernes 10, en la extensión áulica de Puerto Madryn, la Universidad del Chubut (UDC) presentará sus proyectos de investigación y luego lo hará, a lo largo de 2026, en distintas sedes de la provincia.

De esta forma y en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología; a través de la Coordinación General de Investigación (CGI), se llevará adelante la actividad “Proyectos en diálogo: investigación, interdisciplina y compromiso con la comunidad”, una iniciativa orientada a promover el encuentro, la socialización y el intercambio entre equipos de investigación de la institución.

La propuesta gratuita está destinada a docentes, estudiantes y a la comunidad en general, y se presenta como un espacio de diálogo entre proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. En este sentido, los equipos que inician sus investigaciones compartirán sus líneas de trabajo, problemas abordados y resultados esperados, mientras que aquellos que han finalizado sus proyectos podrán exponer conclusiones, aprendizajes y resultados alcanzados.

Intercambio y proyecciones

La dinámica de la actividad se organizará a partir de presentaciones orales breves a cargo de directores de proyectos de investigación, quienes expondrán sus trabajos acompañados de materiales visuales. Asimismo, se prevé un espacio de cierre reflexivo que permitirá poner en común experiencias, desafíos, expectativas y proyecciones vinculadas al desarrollo de la investigación en la Universidad.

Entre los objetivos de la iniciativa se destacan la socialización de avances y resultados de investigación, el fortalecimiento del intercambio entre equipos en distintas etapas, la recuperación de experiencias y aprendizajes, y la consolidación de estrategias institucionales de acompañamiento a la investigación.

Cronograma de encuentros y temáticas

La propuesta se desarrollará a lo largo de 2026 mediante tres encuentros presenciales en distintas sedes de la Universidad del Chubut, que permitirán dar cuenta de la diversidad de líneas de investigación que se impulsan en la institución.

El primer evento se realizará este viernes 10 de abril, de 15 a 18 horas, en la extensión áulica de Puerto Madryn, en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. En esta instancia se presentarán proyectos vinculados a temáticas como salud comunitaria, accesibilidad educativa, estudios paleobotánicos y control biológico en agroecosistemas.

Los proyectos participantes del primer encuentro en Puerto Madryn serán los siguientes:

-Relevamiento sociosanitario en las juntas vecinales de la ciudad de Puerto Madryn: necesidades percibidas y propuestas de acción en materia de salud integral de la población. Licenciado Daniel Alejandro Diez Gómez.

-Diagnóstico institucional de accesibilidad de Recursos Educativos Digitales en la Universidad del Chubut: integración de principios DUA y WCAG. Licenciado Esteban Nicolás Rodríguez.

-Flores del Cretácico Inferior de Patagonia: nuevos aportes sobre la evolución temprana de las angiospermas con un enfoque desde el sur de Sudamérica. Doctor Giovanni Cristian Nunes.

-Lechuzas como controladoras de roedores en agroecosistemas. Doctora Anahí Formoso.

Por otra parte, el segundo encuentro tendrá lugar el 18 de septiembre en la extensión áulica de Esquel, donde se abordarán líneas de investigación centradas en prácticas de enseñanza en enfermería, innovación tecnológica aplicada, como laboratorios remotos, y experiencias de cuidado en la vida universitaria.

Finalmente, el tercer encuentro que dará cierre a este ciclo será el 13 de noviembre en Rawson/Gaiman, con presentaciones orientadas a prácticas docentes en simulación clínica, planificación estratégica en áreas naturales protegidas y diagnósticos comunitarios vinculados al territorio y a las necesidades de cuidado en la comunidad educativa.

La propuesta se inscribe en una perspectiva que articula la interdisciplina, la soberanía científica y el compromiso con la comunidad, entendiendo la divulgación y la popularización de la ciencia como una dimensión fundamental del trabajo universitario.