

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes judiciales.

Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Al término y ante la prensa, Nechevenko dijo que «había contestado todas las preguntas” y esbozó que “no hubo un préstamo” para la adquisición de las viviendas.

Su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas, habría indicado que fue una compra-venta «con una hipoteca por saldo de precio” y remarcó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.