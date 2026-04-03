Hay 20.000 marinos varados en el Estrecho de Ormuz

Unos 20.000 marinos permanecen varados en sus buques en el estrecho de Ormuz mientras continúa la guerra en Oriente Medio, una situación calificada como «sin precedentes» en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Sometidos a un estrés psicológico extremo tras un mes de ataques y confinamiento en sus buques, los tripulantes esperan una evacuación. La Organización Marítima Internacional trata de negociar una salida. Una alternativa para relevarlos sería encontrar voluntarios dispuestos a ir hacia una zona de guerra activa, pero la mejor solución es detener la guerra.

Situación alarmante

Los marinos trabajan en unos 2000 buques, entre ellos petroleros de crudo y gas, graneleros, buques de carga y seis cruceros turísticos. Los barcos están atrapados en el Golfo Pérsico y no pueden pasar por el estrecho debido a la guerra.

Irán bordea el estrecho por su lado norte y ha declarado que solo permitirá el paso a buques «no hostiles». Antes del conflicto, unos 150 buques transitaban cada día por la vía marítima; ahora solo lo hacen cuatro o cinco.

Ataques a buques

Desde el inicio del conflicto hace un mes, se han producido 19 ataques contra buques en el estrecho, según la Organización Marítima Internacional (OMI) con sede en Londres. Siete marinos han muerto, ocho han resultado heridos y cinco han sido reportados como desaparecidos desde que comenzaron los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, que desencadenaron ataques iraníes en todo el Golfo.

Este martes, un petrolero totalmente cargado fue alcanzado frente a la costa de Dubái, probablemente por un dron armado. No está claro por qué esos 19 buques fueron atacados específicamente. En la última semana, los ataques parecen haber disminuido en medio de los crecientes movimientos diplomáticos para resolver la crisis.

Seguridad de los marinos

La OMI, agencia especializada de las Naciones Unidas responsable de las medidas para mejorar la seguridad de la navegación internacional, se centra en garantizar la evacuación y seguridad de los 20.000 marinos.

«No hay precedentes del varamiento de tantos marinos en la era moderna», declaró Damien Chevallier, director de la División de Seguridad Marítima de la organización. «La OMI ha hecho un llamamiento a todas las partes en conflicto para distender los ataques y los marinos puedan ser evacuados a un lugar seguro».

«Han estado trabajando en una zona de guerra activa durante un mes. Es una situación muy aterradora y uno solo puede imaginar el estrés psicológico al que están sometidos», añadió Chevallier.

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, socio de la OMI que representa a los marinos, declaró que ha recibido más de 1000 correos electrónicos de tripulaciones varadas en buques expresando su preocupación por las condiciones a bordo y solicitando ser repatriados a sus países de origen.

«Podría ser posible relevar a esos marinos reemplazándolos por otros, ya que un buque necesita tripulación para seguir operando, pero las compañías que gestionan esos buques tendrían que encontrar voluntarios», señaló Chevallier. «La mejor solución es que esos buques puedan pasar a un lugar seguro a través del estrecho de Ormuz, pero eso requeriría un cese de las hostilidades», añadió.

Negociación de un paso seguro

Los 2000 buques en el Golfo Pérsico están siendo reabastecidos con alimentos, agua y combustible por empresas que operan desde Arabia Saudita y Omán. Las autoridades saudíes han trabajado con la OMI para proporcionar información al sector sobre cómo contactar con esas empresas de suministro.

No es necesariamente más seguro que esos buques permanezcan en puerto, por lo que los barcos se mueven por el Golfo en busca de lugares seguros donde esperar a que termine el conflicto, siguiendo los protocolos de las compañías navieras que los poseen.

Mientras la OMI sigue dialogando con diversos interlocutores para la evacuación de los marinos, Chevallier afirmó que la organización ha preguntado a Irán «para que aclare qué constituye un buque ‘hostil’ y, por tanto, cuál podría estar bajo amenaza de ataque» si pasara por el estrecho de Ormuz.

Ruta acordada internacionalmente

El estrecho es de vital importancia para la economía mundial. Se estima que el 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas pasan por él.

Un sistema de rutas marítimas acordado internacionalmente, un esquema de separación de tráfico bidireccional, fue adoptado por la OMI en 1968 con el acuerdo de los países de la región. Este esquema traza la ruta más segura a través del estrecho corredor marítimo que pasa cerca de Omán, en el sur.

Sin embargo, los pocos buques que han transitado han tomado una ruta norte, cerca de Irán, supuestamente para que las autoridades puedan controlar sus movimientos más de cerca.

¿Qué sigue para los marinos?

El objetivo a corto plazo de la OMI es garantizar la seguridad de toda la tripulación actualmente atrapada en el Golfo Pérsico, pero existen preocupaciones a largo plazo sobre el futuro de la profesión marítima.

«Si los marinos no se sienten seguros debido a conflictos como el que está teniendo lugar ahora, será difícil atraer a la próxima generación para satisfacer unas necesidades crecientes», explicó Chevallier. «Sin marinos, no puede haber comercio global, del que dependen las economías del mundo».