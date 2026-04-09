Exigen regulación urgente para el uso de las redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en un campo minado para los menores de edad. En este sentido, una encuesta de Protección Digital Argentina expuso la fuerte preocupación de adultos frente a los riesgos que enfrentan chicos y adolescentes en el mundo digital. El relevamiento, realizado junto a Proyección Consultores e IADEPP, midió el pulso de la sociedad argentina. Los números revelan temor generalizado ante un ecosistema tecnológico que avanza sin frenos ni controles claros.

La inquietud crece porque el entorno digital expone a los menores a amenazas que van desde el contacto con desconocidos hasta la manipulación mediante algoritmos diseñados para generar adicción.

Cada vez más países toman medidas drásticas

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años. Francia hizo lo mismo para menores de 15. La tendencia global muestra que la tecnología sin límites dejó de verse como progreso y empezó a percibirse como riesgo.

Entre los riesgos que identifican los adultos en las redes sociales figura el contacto de menores con desconocidos en internet lidera el ranking de amenazas. El 81,6% de los encuestados lo percibe como un riesgo alto, la cifra más elevada de toda la investigación. La exposición a contenidos violentos o sexuales ocupa el segundo lugar. Un 76,9% considera que esta amenaza merece máxima atención. El problema no es menor: los algoritmos empujan contenido cada vez más extremo para mantener la atención. Y la pérdida de privacidad y el uso indebido de datos personales completa el podio de preocupaciones. El 73,3% identificó esta vulnerabilidad como crítica para la seguridad de los chicos.

Pero las amenazas no terminan ahí. La influencia de algoritmos que moldean comportamientos y el uso excesivo de pantallas también encendieron alarmas entre los consultados.

Un dato llama la atención: la preocupación aumenta con el nivel educativo y socioeconómico. Quienes más conocen las plataformas no se sienten más protegidos. Todo lo contrario: ven más peligros.

La demanda de regulación estatal resultó contundente. El 80% de los encuestados apoya que el gobierno implemente medidas concretas para proteger a los menores en internet.

Entre las medidas propuestas están prohibir algoritmos que generen adicción, restringir la recopilación de datos de menores y adaptar contenidos según la edad encabezan el pedido. No son sugerencias vagas: son políticas específicas que ya funcionan en otros países.

El reclamo no apunta a censurar internet, sino a establecer reglas claras que protejan los derechos de chicos y adolescentes en un entorno donde hoy las empresas hacen lo que quieren sin rendir cuentas.

Las auditorías públicas y mayor transparencia también cosecharon apoyo masivo. Un 79% respalda que el Estado revise cómo operan las plataformas y qué hacen con los datos de los usuarios más vulnerables.

La desconfianza hacia las empresas tecnológicas quedó expuesta con claridad. Apenas el 30,7% confía en que las compañías protejan adecuadamente a los menores. El 45% directamente manifestó su desacuerdo con esa posibilidad.

Quién debe proteger a los chicos

La mayor responsabilidad recae en las familias para el 79,5% de los consultados. Los padres siguen siendo vistos como la primera línea de defensa frente a los peligros digitales.

Pero la mirada se amplió. Cada vez más personas creen que las políticas estatales y las empresas deben asumir un rol activo. Ya no alcanza con que las familias controlen: hace falta un ecosistema de protección más robusto.

La alfabetización digital resultó clave en esta percepción. Quienes manejan mejor las tecnologías comprenden que el control parental tiene límites cuando las plataformas están diseñadas para ser adictivas y ocultar información.

El equilibrio entre libertad individual y protección colectiva emerge como el gran desafío. Los encuestados no piden prohibiciones totales, sino marcos regulatorios que establezcan responsabilidades claras para todos los actores involucrados.

Qué hicieron otros países

Australia dio el paso más drástico. Prohibió las redes sociales a menores de 16 años, estableciendo multas millonarias para las plataformas que no cumplan. La medida generó debate global pero mostró voluntad política.

Francia fijó la barrera en 15 años. España avanza en la misma dirección. La Unión Europea trabaja en normativas comunes que obliguen a las empresas tecnológicas a adaptarse o quedar fuera del mercado.

Estos países ya implementaron políticas regulatorias concretas porque comprendieron que dejar el control solo en manos de familias y empresas no alcanza para proteger a una generación entera expuesta a riesgos sin precedentes.

El estudio argentino reflejó que la sociedad local mira con atención estas experiencias. La conclusión es clara: la regulación no se percibe como censura, sino como herramienta crucial para garantizar derechos en un mundo digital que avanza más rápido que las leyes.

La urgencia quedó marcada en los números. Argentina enfrenta el desafío de seguir el camino de países que priorizaron la protección de menores sobre los intereses comerciales de gigantes tecnológicos que operan sin límites.