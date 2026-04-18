En Comodoro Rivadavia se necesitan casi dos millones de pesos para no ser pobre



El informe del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) arrojó cifras preocupantes para el bolsillo de los chubutenses.

Según los datos correspondientes a marzo de 2026, Comodoro Rivadavia no solo lidera los costos de vida en la región, sino que también registró el mayor incremento mensual de las localidades relevadas.

Para una familia tipo (Hogar Tipo 2, integrado por dos adultos y dos menores), la Canasta Básica Total (CBT) —el umbral que marca la línea de pobreza— alcanzó en Comodoro la impactante cifra de 1.793.806 pesos. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, se situó en 822.847 pesos.

La ciudad petrolera registró una suba del 3,3% respecto al mes anterior, acumulando una variación anual del 27,5%. Para un solo adulto equivalente, el costo de vida mínimo se estimó en 266.293 pesos.

Al analizar la composición de la canasta en Comodoro Rivadavia, el rubro de Carnes y derivados es el que más impacta en el presupuesto familiar, representando un 35,24% del total. Le siguen:

-Frutas y verduras: 21,85%

-Pan y cereales: 18,61%

-Leches y lácteos: 12,47%

Llamativamente, rubros como aceites, legumbres y condimentos mantienen una participación marginal, inferior al 4% cada uno, evidenciando que el gasto se concentra fuertemente en proteínas y frescos.

Al comparar los datos con otras ciudades de Chubut y Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia se mantiene en el podio de la carestía.

La inflación no da tregua

Trelew se posiciona como la segunda ciudad más costosa, superando a Puerto Madryn por una diferencia estrecha. En el otro extremo de la escala, Ushuaia presenta los valores más «bajos» del relevamiento, con una CBT de 1.684.621 pesos, lo que representa una brecha de casi 110.000 pesos respecto a Comodoro Rivadavia.

El relevamiento, elaborado a partir de precios propios recolectados en la región, deja en claro que el costo de vida en la Patagonia Sur sigue bajo presión. Mientras que ciudades como Esquel y Ushuaia se mantienen levemente por debajo de la media regional, el corredor costero de Chubut —especialmente el nodo Comodoro-Rada Tilly— continúa enfrentando el desafío de una inflación local que no da tregua, impulsada principalmente por el costo de los alimentos proteicos y los productos frescos.