En Brasil construirán un río artificial de 145 kilómetros

Brasil está apostando por una solución innovadora para enfrentar la sequía, construir un río artificial de 145 kilómetros. El proyecto, conocido como Cinturão das Águas do Ceará (CAC), está a punto de concluir, con un avance del 91% a partir de diciembre de 2025, y se espera que esté terminado en junio de 2026, según informó Fernando Santana, secretario de Recursos Hídricos de Ceará.

Esta impresionante infraestructura busca transportar agua desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hacia las zonas áridas del interior de Ceará, donde la escasez de lluvias es un desafío constante.

La primera sección del CAC se extiende desde la presa de Jati hasta el río Cariús en Nova Olinda, utilizando una combinación de canales a cielo abierto, sifones y túneles.

Un aspecto clave de este proyecto es su uso eficiente de la gravedad para mover el agua, reduciendo así la necesidad de bombear constantemente.

Esto no solo disminuye los costos energéticos, sino que también hace que el sistema sea más sostenible, con una capacidad de manejo de hasta 30 metros cúbicos por segundo.

Un río artificial como solución

El impacto potencial del CAC es significativo. La Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará estima que el sistema beneficiará directamente a 561.000 personas en 24 municipios.

Además, al enlazarse con el Eixão das Águas, podría mejorar el suministro de agua para más de cinco millones de habitantes, incluyendo los de la región metropolitana de Fortaleza. El uso prioritario de esta agua será para consumo humano, seguido de usos industriales, turísticos, ganaderos y agrícolas.

Es importante aclarar que no ver agua en algunos tramos del canal no significa un fallo del sistema. Según el gobierno de Ceará, el flujo de agua se ajusta en función de la demanda, especialmente durante los periodos de sequía o cuando partes del proyecto se completan.

Esto asegura que el sistema esté operativo cuando más se necesita, demostrando ya su eficacia, como ocurrió en febrero de 2024, cuando se liberó agua desde el kilómetro 53 hacia el embalse de Castanhão, reforzando el suministro para 4,5 millones de personas.

El objetivo del CAC es ambicioso: conectar 12 cuencas hidrográficas en Ceará con el río São Francisco. Aunque el proyecto es de gran envergadura, su finalidad es simple: llevar agua donde las lluvias no llegan con frecuencia.

En una región donde la falta de agua afecta la agricultura, la economía y la vida cotidiana, esta obra podría marcar una diferencia significativa.