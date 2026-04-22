GUERRA - PETRÓLEO

El petróleo volvió a la zona de US$100


El precio del petróleo se sostiene a un paso de los US$100 por reflejo de la falta de avances en las negociaciones en el conflicto de Medio Oriente.

La demora en el inicio de las conversaciones inquietó a los mercados y el Brent se vente a US$99 la unidad, con una nueva suba de 1%, según constató Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas semanas el precio del petróleo se movió al compás de las declaraciones, aperturas y cierres del Estrecho de Ormuz, y de posibles negociaciones para la Paz.

Pero ante la falta de avances, en las últimas horas la situación volvió a tensarse lo que se refleja en los precios.

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