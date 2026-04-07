El Gobierno niega que la reforma a la ley de Glaciares ponga en riesgo el agua

En defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar a la Ley de Glaciares, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó a la oposición y criticó la utilización de imágenes del Glaciar Perito Moreno al manifestar que “los argentinos se van a quedar sin agua”. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, consignó.

En segundo término, señaló que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”, y planteó: “¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua? esto no es un ataque al IANIGLA”. Consideró que la oposición buscó “instalar miedo”, y aclaró que “por diversas razones, la búsqueda de este proyecto cooperativo es el intercambio de información”.

En otro aspecto, el funcionario aseveró que “la minería no elige donde se hace, se hace donde la geología distribuyó los recursos”, y sumó que “muchos mineros quisieran elegir donde hacerla y no pueden”. También afirmó que “una de las cosas que la ley hace es un mejor conocimiento del territorio argentino que hoy no tenemos”.

En el final de su intervención, repasó los puntos centrales del proyecto de modificación y reiteró que “hemos tenido la precaución en la redacción de que no sea regresivo”. A su vez, destacó que “hoy queremos que la ciencia permita afirmar o negar qué es una reserva hídrica y si tiene valor estratégico”.

Por último, Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, remarcó que “las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado”. Y concluyó: “No puedo creer que haya gente que se raje las vestiduras que se reconozca a las provincias para estudios de impacto ambiental”.

Fuente: Parlamentario