El Colegio de Abogados de Puerto Madryn negó que Castillo esté matriculado

Mediante un comunicado, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn afirma que

«el Dr. Roberto Castillo no se encuentra matriculado en esta institución, y que ni siquiera ha iniciado trámite alguno de matriculación, no habiendo presentado la documentación requerida a tales fines».

Agregó que «se recuerda que el ejercicio profesional de la abogacía en la Provincia del Chubut se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley XIII N° 11, la cual dispone expresamente que, además de poseer título habilitante, es condición indispensable “hallarse inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados que por esta ley se crean” (artículo 2 inciso b)».

Finalmente, dijo que «todo profesional de la abogacía que sugiera o intente el ejercicio profesional desde cualquier localidad de la provincia sin contar con matrícula habilitante debe abstenerse de inmediato de dicha conducta, advirtiéndose que tales acciones podrían eventualmente encuadrar en lo previsto por el artículo 247 del Código Penal».

Roberto Castillo es el abogado querellante del padre y madrastra de Ángel López en el proceso judicial que se realiza en Comodoro Rivadavia por la muerte del niño de 4 años.