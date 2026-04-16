El boliche Cleopatra ya es historia



En una resolución que marca un precedente ante la gravedad de los hechos ocurridos, el Tribunal de Faltas de Puerto Madryn dictaminó el cierre definitivo del boliche Cleopatra tras el asesinato de un joven de 16 años en su interior. La medida se fundamenta en la acreditada falta de controles de seguridad, el ingreso sistemático de menores de edad y la presencia de armas dentro del lugar, factores que confluyeron en la tragedia semanas atrás y que, sumados a un historial de conflictos violentos, tornan prácticamente irreversible la decisión ante instancias superiores.

La sentencia del tribunal municipal llegó en las últimas horas tras analizar los informes periciales y las actuaciones policiales derivadas del crimen que conmocionó a la ciudad. Según consta en la investigación, un adolescente de 16 años perdió la vida luego de recibir una puñalada en el pecho durante una pelea dentro del local ubicado en la calle Marcos A. Zar al 100.

El hecho desnudó una serie de irregularidades administrativas y de seguridad que el tribunal consideró insalvables para la continuidad comercial del establecimiento.

Entre los fundamentos determinantes de la resolución, se destaca que el control de ingreso resultó ser inexistente o, en el mejor de los casos, «laxo o nulo», permitiendo que adolescentes burlaran la seguridad. Sobre este punto, lo resuelto por el Tribunal enfatiza que «el presunto agresor habría ingresado al local utilizando el documento de un tercero», lo cual evidencia una falencia crítica en la verificación de identidad. Asimismo, la justicia municipal fue tajante al señalar que la tragedia ocurrió en un contexto donde «no solamente había menores de edad dentro del lugar sino había una persona armada», lo que constituye una violación flagrante a cualquier protocolo de seguridad bailable.

La situación se agrava al considerar que el ataque se produjo con un arma blanca de una sola hoja que fue hallada dentro del establecimiento poco después del crimen. Este elemento confirma que los procedimientos de cacheo y detección de metales fallaron por completo. La resolución judicial subraya que la empresa regente no garantizó la integridad de los asistentes, permitiendo que un joven de 16 años circulara armado en un espacio de recreación nocturna.

Además de la inhabilitación permanente para funcionar, la justicia de faltas impuso una sanción económica de 7.000 módulos, una de las más altas registradas para este tipo de infracciones.

Antecedentes

Por otro lado, el Tribunal tuvo en cuenta los antecedentes del local, que ya venía siendo objeto de seguimiento por incidentes previos. Atendiendo a la peligrosidad demostrada y a la incapacidad de los dueños para mantener el orden, se prevé que difícilmente la justicia ordinaria dé marcha atrás con esta clausura. La gravedad de que un menor haya resultado muerto en un ámbito que debía estar controlado por adicionales policiales y seguridad privada —quienes solo intervinieron una vez consumada la agresión para retirar a los involucrados— deja poco margen para apelaciones exitosas por parte del boliche.