El Bibliomóvil continúa su recorrido por todo Chubut

El cronograma anual del Bibliomóvil se sigue desarrollando en distintas localidades del interior de Chubut, con el objetivo de fomentar la lectura, acompañar a las bibliotecas populares y generar espacios culturales abiertos a toda la comunidad.

En ese marco, durante los últimos días el dispositivo de la Subsecretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) visitó nuevas localidades de la provincia, iniciando su recorrido en Sierra Colorada y Lago Rosario, para luego continuar en Trevelin, donde se llevaron adelante actividades destinadas a niños y familias.

En cada una de las presentaciones, el Bibliomóvil ofreció propuestas que incluyeron espacios de lectura, narraciones orales, juegos didácticos, talleres participativos y la Ludoteca Provincial, promoviendo el encuentro comunitario y el acceso a los libros en distintos puntos del territorio.

El programa contempla actividades culturales y recreativas destinadas a fortalecer el acceso democrático a la lectura, poner en valor a autores locales y acompañar el trabajo sostenido de las bibliotecas populares, consolidando la presencia del Estado en cada rincón de la provincia.

Esta iniciativa forma parte de una política pública articulada entre la Subsecretaría de Cultura del Chubut y la Secretaría de Cultura de la Nación, que impulsa el funcionamiento de bibliotecas itinerantes en coordinación con municipios, comunas e instituciones, garantizando el acceso a bienes culturales y promoviendo la participación de las comunidades.

Las comunas rurales o instituciones interesadas en solicitar la visita del Bibliomóvil pueden realizar su pedido enviando una nota al correo electrónico [email protected].