Detenido por disparar a su vecino



Este sábado en horas de la tarde, personal de la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia logró la detención de Ezequiel Sebastián E., de 28 años, tras un incidente en el barrio Las Flores que involucró amenazas a un vecino y una persecución policial.

Según informaron desde la Unidad Regional, los uniformados realizaban recorridas preventivas por la calle Sarmiento, entre Carabela y Araucarias, cuando observaron a un hombre conversando con el conductor y acompañante de una moto. Al percatarse de la presencia policial, el individuo realizó ademanes y señaló la moto.

Intentando identificar a los ocupantes del vehículo, policía inició una persecución de los sujetos, quienes abandonaron la moto y se ocultaron detrás de unos canteros en la intersección de Granaderos y Carabelas. Allí fueron aprehendidos.

El denunciante explicó que el detenido le debía dinero, se había presentado en su domicilio, lo amenazó y efectuó un disparo al suelo, sin causar heridas. Aunque no se encontró ningún arma de fuego en los detenidos, se secuestraron cuatro cartuchos calibre .38 y dos teléfonos celulares, además de la moto por falta de documentación.

Ezequiel Sebastián E. permanece detenido a disposición de la justicia, mientras se continúa con las diligencias correspondientes.