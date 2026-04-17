Concejales de Puerto Madryn y el sector pesquero promueven trabajo mancomunado



El presidente del Concejo Deliberante de Puerto Madryn Martín Ebene encabezó una visita a la empresa Greciamar, acompañado por concejales de todos los espacios políticos. La iniciativa tuvo como objetivo interiorizarse en el funcionamiento y la dinámica de una de las actividades productivas más relevantes del país, motor fundamental del desarrollo económico y social de la región.

Participaron de la jornada los ediles Dardo Petroli, Lorena Moreno, Federico Garitano, Andrea Rueda, Walter Herrero, Samuel Alarcón y Nadia Garay, quienes se involucraron activamente en el recorrido y en el intercambio con representantes del sector.

“En este caso puntual, los legisladores locales buscan generar aportes que contribuyan al crecimiento del sector”, explicó Ebene, al tiempo que destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el ámbito público y privado.

La actividad se enmarcó en la modalidad de “puertas abiertas”, coordinada por la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras y el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino. La propuesta apunta a “acortar distancias y conocer de manera directa cómo funciona la industria pesquera en nuestra región”, promoviendo el diálogo y la articulación institucional.

Desde las entidades organizadoras señalaron: “Esperamos poder seguir contribuyendo a la construcción social de la industria y los puertos, así como también transparentar los procesos que hacen a nuestra actividad”, reafirmando el compromiso con una actividad más abierta, sustentable y participativa.