Chile impulsa acciones para conservar a las aves playeras migratorias en peligro

En un contexto crítico donde casi la mitad de las especies migratorias protegidas por la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) están en declive, en la reciente COP15 de la CMS celebrada en Campo Grande, Brasil, Chile consiguió la aprobación de dos iniciativas clave para la protección de aves playeras amenazadas. Una Acción Concertada con Argentina para conservar al chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis); y la inclusión del zarapito de pico recto (Limosa haemastica) en el Apéndice I del tratado, lo que implica medidas urgentes de conservación a nivel internacional.

La Convención CMS

La CMS reúne a 133 partes contratantes (132 países más la Unión Europea) con el objetivo de proteger especies migratorias terrestres, marinas y avifauna a lo largo de sus áreas de distribución. El Apéndice I incluye especies en peligro que requieren acciones inmediatas, mientras que las Acciones Concertadas permiten coordinar esfuerzos entre Estados miembros.

En Chile, el Comité Nacional de CMS está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Secretaría Técnica del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Especies en riesgo

Chorlo de Magallanes: restringido a la Patagonia, utiliza la estepa austral de Chile y Argentina. Con menos de 1.000 individuos, es una de las aves playeras más amenazadas del mundo. El Santuario de la Naturaleza Bahía Lomas es uno de sus sitios críticos.

Zarapito de pico recto: realiza migraciones de larga distancia entre Sudamérica y el Ártico. Su población ha disminuido más del 10% anual en tres generaciones. Los humedales de Chiloé albergan más de 20.000 individuos, lo que representa el 27% de la población mundial y el 99% de la población de la costa del Pacífico.

Valor de las decisiones

Diego Luna Quevedo, especialista de Manomet Conservation Sciences, destacó que las medidas aprobadas permiten alinear políticas y planes de conservación entre países, optimizando recursos y evitando duplicidad de esfuerzos.

La Secretaria Ejecutiva de CMS, Amy Fraenkel, subrayó que “las especies no van a esperar a nuestra próxima reunión. La implementación tiene que comenzar mañana”.

Previo a la COP, CMS presentó el informe “Estado de las especies migratorias en el mundo”, que advierte:

– El 49% de las poblaciones protegidas están en declive (5% más en solo dos años).

– El 24% enfrenta riesgo de extinción (2% más).

– 26 especies, incluidas 18 aves playeras, han pasado a categorías de mayor riesgo.

Durante la COP, 40 especies y subespecies fueron añadidas o reclasificadas en los Apéndices I y II.

La aprobación de estas iniciativas lideradas por Chile marca un avance significativo en la conservación de aves playeras migratorias. En un escenario global de declive, la cooperación internacional se vuelve indispensable para proteger especies críticas y los ecosistemas que sostienen sus rutas migratorias.