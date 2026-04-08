Cae banda de estafadores que operaban en Rawson y Puerto Madryn

En el marco de una investigación por estafas mediante el uso de tarjetas de crédito y débito robadas, personal de la División Policial de Investigaciones de Rawson llevó adelante este miércoles una serie de operativos que permitieron avanzar sobre una banda que operaba en Rawson y Puerto Madryn.

La causa se originó tras dos hechos de hurto ocurridos en vehículos, donde los delincuentes utilizaron inhibidores de señal para sustraer pertenencias sin forzar cerraduras. Con las tarjetas obtenidas, realizaron múltiples compras en comercios de Playa Unión por un monto total de 1.500.000 pesos, destacándose la adquisición de indumentaria en un local de ropa.

Durante la mañana, se concretaron tres allanamientos: uno en el Área 12 de Rawson, otro en Playa Unión y un tercero en el barrio Comercio de Puerto Madryn. Los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de teléfonos celulares, prendas compradas con las tarjetas robadas, comprobantes de compra, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

También se incautaron 20 dosis de marihuana fraccionada, tres frascos con cogollos, una balanza digital y un auto Ford Focus blanco que habría sido utilizado por los sospechosos para desplazarse entre las ciudades.

Los investigados son cuatro hombres mayores de edad, con antecedentes por delitos contra la propiedad en las jurisdicciones de Rawson y Puerto Madryn. Todos fueron notificados de la causa y permanecen en libertad.

Del operativo participaron además efectivos de las comisarías de Rawson y Playa Unión, la División de Investigaciones de Puerto Madryn, Drogas Peligrosas, Canes y Policía Científica de ambas ciudades.