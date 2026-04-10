Buscan que Puerto Madryn sea una Ciudad Americana del Deporte

La comisión evaluadora de ACES América visitará oficialmente a Puerto Madryn en el marco del proceso de evaluación a la postulación como Ciudad Americana del Deporte. La delegación estará integrada por referentes internacionales del ámbito deportivo e institucional.

La comisión estará integrada por Angie Farías, directora de Deportes de la Municipalidad de Santiago de Chile y vicepresidenta de la Red D+D; Giselle Burbano, jefa del sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO con sede en Montevideo; y Mario Fabricio Alava Rosario, representante de la ciudad de Manta, Ecuador, reconocida como Ciudad Americana del Deporte 2026.

Actividades

Durante su estadía en Puerto Madryn, la comisión llevará adelante una agenda de actividades que incluirá reuniones con autoridades locales, recorridos por clubes y encuentros con actores del ámbito deportivo. El objetivo de la visita es conocer de primera mano las políticas públicas, programas e infraestructuras que posicionan a la ciudad como un referente en la promoción del deporte y la actividad física.

Desde la Comuna destacaron que esta instancia representa una oportunidad estratégica para visibilizar el trabajo que se viene desarrollando en Puerto Madryn en materia deportiva, así como para fortalecer vínculos internacionales y proyectar nuevas líneas de cooperación.