Abrieron la convocatoria para los proyectos solidarios 2026

El Programa Nacional Educación Solidaria (PNES), dependiente de la Dirección Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo, abrió la Convocatoria Nacional de Proyectos Educativos Solidarios 2026 destinada a las instituciones educativas de gestión estatal, privada y social.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de julio de 2026 y se realizará de manera exclusiva en modalidad online a través del sitio web de la Secretaría de Educación de la Nación.

Compromiso comunitario

El PNES promueve proyectos que integren el aprendizaje curricular con acciones solidarias concretas, orientadas a la atención de problemáticas reales de la comunidad. Estas iniciativas deben involucrar el protagonismo activo de los estudiantes en todas las etapas del proceso: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

A través de estas experiencias, se busca fortalecer la participación social y ciudadana de niños y jóvenes, favoreciendo la adquisición de nuevos saberes en contextos significativos. Asimismo, se pretende estimular el desarrollo de habilidades vinculadas al trabajo colaborativo, la reflexión crítica y el ejercicio responsable de la ciudadanía, consolidando aprendizajes integrales y sostenidos.

Destinatarios, selección y reconocimiento

La convocatoria está destinada a instituciones educativas de los niveles Primario y Secundario, en todas sus modalidades, que se encuentren desarrollando experiencias educativas solidarias en efectiva ejecución. La preselección de los proyectos será realizada por el equipo central del Programa Nacional de Educación Solidaria.

Las iniciativas preseleccionadas participarán en la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026, y posteriormente en la quinta fase de la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología (FN’26). En este marco, los proyectos recibirán acompañamiento especializado y una devolución cualitativa sobre sus experiencias.

Para consultas, las instituciones interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected]. Asimismo, se encuentra disponible información detallada sobre la convocatoria y el formulario de inscripción en el sitio web oficial de la Secretaría de Educación de la Nación.