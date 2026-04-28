A falta del Indec, Scioli avanza con un sistema federal de datos

El Gobierno nacional puso en marcha la primera etapa del Centro Nacional de Datos Turísticos (CNDT), una iniciativa que busca ordenar, unificar y fortalecer la producción de estadísticas del sector en todo el país. El proceso comenzó con un relevamiento federal orientado a identificar las capacidades técnicas de cada jurisdicción y avanzar hacia un sistema de información más homogéneo.

La iniciativa fue presentada en una reunión de trabajo encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, Daniel Scioli, junto a equipos técnicos de distintas áreas vinculadas a la actividad. El objetivo central es construir una base de datos que permita mejorar el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas vinculadas al turismo.

Durante el encuentro, Scioli remarcó la necesidad de contar con información confiable y accesible para la toma de decisiones. Señaló que uno de los principales reclamos del sector, tanto público como privado, es la disponibilidad de datos transparentes y comparables entre provincias. En ese sentido, destacó que el desafío no solo radica en generar información, sino en sostener un sistema articulado en el tiempo.

Etapas

La primera etapa del proyecto consiste en relevar las capacidades existentes en cada provincia en materia de generación de estadísticas turísticas. El objetivo es identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los organismos encargados de producir estos datos. A partir de ese diagnóstico, se prevé avanzar en la implementación de metodologías comunes.

El desarrollo técnico del CNDT está a cargo de la Dirección Nacional de Gestión y Relaciones Turísticas, dependiente de la Subsecretaría de Turismo. Desde ese ámbito se impulsa un esquema de trabajo colaborativo que incluye a las provincias, municipios y también al sector privado, con el fin de integrar distintas fuentes de información.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la homogeneización de los datos bajo estándares internacionales. En este caso, se tomarán como referencia las recomendaciones de organismos vinculados al turismo a nivel global, con el objetivo de asegurar comparabilidad y consistencia en los indicadores.

El sistema también se articulará con herramientas ya existentes, como el Sistema de Información Turística (SINTA), que actualmente concentra parte de los datos del sector. La intención es fortalecer este tipo de plataformas, incorporando nuevas variables y mejorando la calidad de la información disponible.

En paralelo, las provincias deberán elaborar diagnósticos propios que incluyan observaciones y propuestas. Este enfoque participativo busca garantizar que el sistema refleje las realidades territoriales y permita una construcción conjunta entre los distintos niveles de gobierno.

Entre los indicadores que se proyecta desarrollar se encuentran la cantidad de turistas, el gasto turístico, la estadía promedio, las pernoctaciones y la segmentación por perfil de visitante. Estos datos serán clave para diseñar estrategias más precisas y medir el impacto de las políticas implementadas.