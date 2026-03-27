Vendían drogas en Puerto Madryn y fueron detenidos

En un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional en referente a la lucha contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarataron un punto de venta de drogas en la ciudad de Puerto Madryn.

La presente causa tuvo su génesis a mediados del mes de febrero del corriente año, a raíz de diversas denuncias que alertaban sobre la comercialización de sustancias ilícitas en el barrio San Miguel.

Por tal motivo, la Sede de Fiscalía Descentralizada Federal de Rawson a cargo del Fiscal Dr. Fernando Omar Gelvez ordenó a los efectivos de la División Antidrogas Puerto Madryn, la investigación del caso.

Atento a ello, los federales comenzaron con las tareas de campo y pesquisas específicas encomendadas por la Sede Fiscal Descentralizada, confirmando la existencia de una vivienda que era utilizada para el acopio y venta bajo la modalidad al «menudeo», en el mencionado barrio.

Con el material probatorio obtenido por los detectives, el Juzgado Federal de Rawson a cargo del Dr. Guillermo Gustavo Lleral ordenó el allanamiento a la finca, donde se imputó por la causa a un hombre y una mujer, ambos argentinos y mayores de edad.

Asimismo, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuanas listas para su venta, 557.500 pesos, elementos de corte y fraccionamiento, 1 balanza de precisión, 6 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, por infracción a la ley de drogas.