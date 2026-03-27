Un detenido por el homicidio del joven de 19 años en Trelew

Un allanamiento se realizó este viernes en el barrio Planta de Gas de Trelew, en el marco de la investigación por el homicidio de Dylan Rojas. Hay un hombre detenido, quien no se resistió a la aprehensión. En dicho domicilio se encontró un revolver.

Según se informó, se trata de una persona de entre 25 y 30 años que vive con su pareja en ese barrio. Personal policial trabaja para determinar el calibre del arma secuestrado.

Los procedimientos, se desprenden de la investigación por esclarecimiento del crimen que mantiene en vilo a la comunidad.