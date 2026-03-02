Tras los ataques de Estados Unidos sube 8% el petróleo

Este lunes, el petróleo brent se disparó un 8 %, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

Según datos de Bloomberg, a las 7 horas (6 GMT) de este lunes, el precio de crudo brent subió 8,03 %, su nivel más alto desde junio.

Durante la madrugada, y como una primera reacción a los ataques de este fin de semana de EE.UU. e Israel a Irán, el brent ha llegado a tocar un máximo en los 82,37 dólares, con una subida superior al 13 %.

Estrecho de Ormuz

Los analistas explican que ante las tensiones en Oriente Medio, el foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20 % el tráfico de crudo mundial, ante el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, más del 8,42 %, hasta los 71,62 dólares.

La mayoría de analistas ya apuntaban este fin de semana a un repunte del precio de otros crudos después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ya no es seguro.

«La interrupción efectiva del tráfico a través del estrecho de Ormuz impide que 15 millones de barriles diarios de crudo lleguen a los mercados», declaró Jorge León, vicepresidente sénior y director de análisis geopolítico de Rystad Energy.

El analista vaticinó que algunos países con reservas de petróleo podrían «liberar volúmenes si la interrupción del estrecho corre el riesgo de prolongarse». «A menos que surjan rápidamente señales de distensión, esperamos una significativa subida del precio del petróleo a principios de semana», añadió.

Furia Épica

Estados Unidos e Israel iniciaron la mañana del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono. Irán, por su parte, ha respondido con bombardeos contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región.

Pese a que el nuevo liderazgo de iraní se ha mostrado dispuesto a hablar con el presidente Donald Trump, este aseguró que seguirán atacando «hasta que se alcancen todos los objetivos» y vaticinó que podría durar hasta cuatro semanas.