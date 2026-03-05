ECONOMIA - LUIS CAPUTO

«Toto», el optimista

El ministro de Economía, Luis Caputo sostuvo este jueves que “no hay razón para ser pesimistas” sobre la situación del país sino “todo lo contrario”, al participar del 7° Foro de Inversiones y Negocios en la ciudad de Mendoza, donde agradeció al gobernador Alfredo Cornejo por el apoyo y trabajo conjunto.

“Si bien hay políticos y provincias que ven a la política como un negocio y que, de alguna manera, para manejar ese negocio necesitan que al país le vaya mal, gracias a Dios tenemos provincias como Mendoza que piensan bien diferente y tratan de que al país y a sus provincias les vaya bien. Entonces, cuando nos encontramos con esa gente es mucho más fácil trabajar”, expresó Caputo.

Y resaltó que “la reconstrucción de la confianza es un punto esencial en la Argentina y una buena parte es explicar por qué Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas en el mundo y entre los argentinos, y esa desconfianza joroba mucho a la hora de recuperar la economía y a la velocidad a la que se puede hacer. Esta economía tiene todo”.

