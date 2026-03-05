«Toto», el optimista

El ministro de Economía, Luis Caputo sostuvo este jueves que “no hay razón para ser pesimistas” sobre la situación del país sino “todo lo contrario”, al participar del 7° Foro de Inversiones y Negocios en la ciudad de Mendoza, donde agradeció al gobernador Alfredo Cornejo por el apoyo y trabajo conjunto.

“Si bien hay políticos y provincias que ven a la política como un negocio y que, de alguna manera, para manejar ese negocio necesitan que al país le vaya mal, gracias a Dios tenemos provincias como Mendoza que piensan bien diferente y tratan de que al país y a sus provincias les vaya bien. Entonces, cuando nos encontramos con esa gente es mucho más fácil trabajar”, expresó Caputo.

Y resaltó que “la reconstrucción de la confianza es un punto esencial en la Argentina y una buena parte es explicar por qué Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas en el mundo y entre los argentinos, y esa desconfianza joroba mucho a la hora de recuperar la economía y a la velocidad a la que se puede hacer. Esta economía tiene todo”.