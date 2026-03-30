Tercera semana de paro universitario por recomposición salarial



Este lunes 30 comienza la tercera semana del paro nacional universitario, con el objetivo de visibilizar el reclamo para la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, aprobada en el Congreso el año pasado, que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el cese de activi impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu Histórica y la Conadu tiene, además, el propósito de lograr la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación.

En esta misma línea, y durante los primeros días de marzo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial, destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

Hasta el martes 31, diversas facultades permanecerán cerradas debido a la adhesión a la jornada de lucha.

Por otra parte, se prevén concentraciones en las inmediaciones de distintas sedes universitarias y posibles marchas, dentro del marco del plan de lucha por el financiamiento educativo, sin embargo aún no hay horario, lugar ni fecha confirmados.