Southern Energy y SEFE firman contrato de exportación de GNL desde Argentina



Southern Energy y Securing Energy for Europe (SEFE) suscribieron un acuerdo para la exportación de gas natural licuado (GNL) desde la cuenca de Vaca Muerta.

El contrato contempla el envío de 2 millones de toneladas anuales durante un periodo de 8 años.

Las operaciones comenzarán a fines de 2027 en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, mediante el buque de licuefacción «Hilli Episeyo».

El volumen previsto representa «más del 80% de la capacidad de producción» de dicha unidad y el 30% de la capacidad conjunta de los dos buques que se instalarán en la zona.

Según un comunicado de Southern Energy —consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG—, el proceso de negociación concluyó ayer en Berlín con la firma del contrato definitivo.

Esta operación representa «la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo».

El acuerdo finaliza un proceso que se inició formalmente en diciembre pasado, cuando ambas compañías anunciaron un acuerdo marco o «Heads of Agreement» para negociar las condiciones de venta.

El acto de firma se realizó en el AXICA Convention Centre de Berlín y contó con la participación de los principales directivos de las firmas involucradas y autoridades diplomáticas.

En el evento estuvieron presentes Rodolfo Freyre, presidente de SESA; Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; y Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE.

También asistieron Martin Rueda de Harbour Energy, Patricio Da Ré de YPF, y los directivos de Golar LNG, Karl Staubo y Federico Petersen.

La delegación argentina fue acompañada por la embajadora en la República Federal de Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.

Por parte de la empresa europea SEFE, participaron su CEO, Dr. Egbert Laege; Doris Honold, del Consejo de Supervisión; Jean-Manuel Conil-Lacoste, vicepresidente ejecutivo de GNL; y Sharif Islam, vicepresidente de GNL Origination-Atlantic.

La presencia de estas autoridades subraya la escala internacional del proyecto energético.

Desde el aspecto técnico, la producción se concentrará inicialmente en el buque «Hilli Episeyo», cuya capacidad es de «2,45 millones de toneladas anuales de GNL».

El proyecto integral de Southern Energy contempla un segundo buque, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción conjunta de «6 millones de toneladas anuales de GNL».

El documento oficial señala que el objetivo fundamental es «monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta».

Asimismo, el consorcio destacó que los ingresos derivados de esta exportación permitirán «generar una fuente de divisas genuina en la cuenta externa del país», consolidando la inserción de la producción energética local en los mercados globales.