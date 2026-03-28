Sinner y Lehecka jugarán la final en el Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner y el checo Jirí Lehecka disputarán este domingo la final del Masters 1000 de Miami, luego de superar sus respectivos compromisos de semifinales con autoridad y meterse en la definición del torneo.

Sinner, número dos del mundo, accedió a la final tras vencer al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4), en un partido exigente que resolvió en sets corridos para confirmar su gran momento en el circuito.

Por su parte, Lehecka logró la clasificación tras imponerse con claridad al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2, en un encuentro en el que dominó de principio a fin y selló el pase a la primera final de Masters 1000 de su carrera.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, la definición enfrentará a un Sinner que atraviesa una racha positiva y buscará consolidar su gran temporada con el “Doblete del sol”, frente a un Lehecka que llega como una de las sorpresas del torneo tras una destacada actuación.

La final del Masters 1000 de Miami pondrá cara a cara a dos jugadores en gran nivel, con el italiano como uno de los principales candidatos y el checo intentando dar el golpe en el partido más importante de su carrera.

Que es el “Sunshine Double” o “Doblete del sol”

El denominado “Sunshine Double” es uno de los hitos más difíciles de conseguir en el circuito profesional de tenis y consiste en ganar en una misma temporada los torneos de Indian Wells Masters y el Miami Open, disputados de manera consecutiva en marzo en Estados Unidos.

Se trata de dos certámenes de categoría Masters 1000, considerados entre los más prestigiosos del calendario después de los torneos de Grand Slam, que reúnen a los mejores jugadores del mundo y exigen un alto nivel de rendimiento durante varias rondas.