Sextorsión: lo condenan por estafar y chantajear desde la cárcel

La fiscal Eugenia Domínguez junto con la defensora pública María Laura Martensen, informaron a la jueza Patricia Reyes el acuerdo al que arribaron para abreviar el proceso judicial en contra de Carlos Luciano Elorduy acusado de los delitos de estafa y chantaje e imponerle una pena de tres años de prisión efectiva por liderar una maniobra de “sextorsión” desde su lugar de detención.

La maniobra comenzó en febrero de 2024 a través de un perfil falso en redes sociales. Tras ganar la confianza del damnificado, los autores le solicitaron dinero para cubrir los gastos de una supuesta niñera con el fin de concretar un encuentro.

La víctima realizó transferencias por $12.000, pero la cita nunca se produjo.

Posteriormente, el engaño escaló a una extorsión: el condenado contactó a la víctima alegando que la joven del perfil era menor de edad y amenazó con denunciarlo por abuso y realizar un “escrache” público si no entregaba más dinero. Ante la presión, el hombre transfirió otros $20.000.

Investigación

El Ministerio Público Fiscal logró determinar, mediante el uso de herramientas de geolocalización, que las comunicaciones extorsivas impactaban en una antena situada a escasos metros de la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás, donde el imputado cumple una condena previa.

Además, se realizaron pericias acústicas que confirmaron que la voz en los mensajes enviados a la víctima coincidía con la del condenado.

La sentencia será remitida ahora a la provincia de Buenos Aires para la unificación de las penas correspondientes